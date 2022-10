Polestar apresentou SUV eléctrico

A Polestar apresentou o seu novo SUV. O Polestar 3 apresenta-se como "o SUV para a era eléctrica" e tem argumentos de peso para se destacar no segmento.

A Polestar revelou oficialmente o Polestar 3, um potente SUV eléctrico, de elevada performance.

Durante o evento de apresentação do SUV o CEO da Polestar, Thomas Ingenlath referiu que o “Polestar 3 é um SUV eléctrico potente que apela aos sentidos através de um design distinto e escandinavo e de uma excelente dinâmica de condução. Leva a nossa produção para os Estados Unidos. Estamos orgulhosos e entusiasmados por conseguir expandir a nossa gama à medida que avançamos com o nosso rápido crescimento”.

O Polestar 3 chega numa configuração com motor duplo e potência adicional na traseira. A versão standard apresenta-se com 462 cv e um binário de 840 Nm. Com o Pack Performance opcional é possível um acréscimo em ambos atingindo até 509 cv e um binário de 910 Nm.

O one-pedal drive ajustável está também incluído, bem como a função eléctrica TVDC - Electric Torque Vectoring Dual Clutch no eixo traseiro – uma evolução da tecnologia inicialmente apresentada no Polestar 1.

O pack de baterias de 111 kWh fornece uma grande capacidade de autonomia ao Polestar 3 sendo capaz de percorrer até 610 km em ciclo WLTP (dados preliminares). A bateria de iões de lítio apresenta uma célula de design prismático incluído num compartimento de protecção de alumínio com reforço em aço boro e arrefecimento líquido. O Polestar 3 vem também equipado de série com uma bomba de aquecimento, ajudando o automóvel a precondicionar a climatização e a bateria.

O Polestar 3 tem ainda a capacidade de carregamento bidireccional, tendo potencial para, por exemplo, fornecer energia para a rede.

No lançamento, o Polestar 3 Long range Dual motor (462 cv, 840 Nm) estará disponível a partir de 94 900 €.