Mercedes-Benz promete "performance fenomenal" para o novo EQG

Declarações do director executivo da marca de Estugarda à revista Motor Trend.

A Mercedes-Benz já planeou o novo Classe G eléctrico de produção e há cerca de um ano revelou o modelo concept. Dará pelo nome de EQG e segundo as palavras do director executivo da Mercedes, Ola Källenius, terá uma "performance fenomenal na estrada e fora dela". “Competente” e “muito fácil de conduzir”, são outros dos elogios que Kallenius utilizou para descrever o novo SUV eléctrico da marca alemã.

No entanto, pouco ou nada foi revelado no que respeita a detalhes sobre o novo EQG. Contudo, se tivermos em conta o concept, sabemos que poderá estar equipado com quatro motores eléctricos.

Segundo adianta o Motor Trend, a plataforma utilizada para o EQG será totalmente dedicada a este SUV. O lançamento deste novo modelo está previsto para 2024.