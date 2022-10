Nova geração do Dacia Sandero a caminho com electrificação

Quarta geração do Sandero será lançada em 2028 ou 2029.

Denis Le Vot, CEO da Dacia, falou abertamente sobre o futuro da marca no Salão de Paris. A posição de que a marca romena quer electrificar-se o mais tarde possível foi mantida por Le Vot, que desvendou também que o modelo Sandero terá uma nova geração. E a grande novidade é que poderá até ter uma variante 100% eléctrica.

"Vamos ser os líderes dos motores a combustão interna de baixas emissões. Vamos continuar a trabalhar com eles no futuro", assegurou, afirmando que a electrificação, no seu devido tempo, passará pela utilização da tecnologia do Grupo Renault.

"O Sandero terá duas gerações antes que cheguemos a 2035 [ano em que os motores a combustão serão proibidos pela UE]. Estamos bem preparados para a electrificação. Mais cedo ou mais tarde sabemos que precisamos de várias energias e podemos fazer isso sem nenhum problema. Ainda não há data, mas o próximo Sandero é um candidato ideal para isso", garantiu.

Sem entrar em grandes pormenores, Denis Le Vot afirmou que o novo Sandero vai chegar ao mercado entre 2028 e 2029.