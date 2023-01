Volkswagen apresenta mais um eléctrico

Protótipo foi apresentado nos EUA, na edição deste ano da CES, e estará muito próximo daquele que será o modelo de produção.

A CES 2023, em Las Vegas, começou com a apresentação do novo Volkswagen ID. 7, um protótipo que antecipa a berlina de produção da marca alemã. Considerado por muitos o sucessor eléctrico do Passat, o ID.7 é a versão evoluída do ID.Aero apresentado em 2022.

Construído com a plataforma MEB da Volkswagen, o ID.7 foi apresentado com uma camuflagem especial e inteligente. Esta é composta por 40 capas de pintura e uma superfície dividida em 22 zonas eletroluminescentes controladas à distância. Ao ligar-se a um sistema de som, por exemplo, a pintura reage ao ritmo da música. Esta camuflagem, claro está, não estará disponível no modelo de produção.

Apesar desta pintura "digital" não estar disponível no futuro, o formato do ID.7 será este e é precisamente com a ajuda da aerodinâmica que este modelo poderá alcançar, segundo anuncia a Volkswagen, os 700 quilómetros de autonomia.

No interior destaca-se um design mais minimalista e digital. Com uma única saída de ventilação, chamada de Smart Air Vents, este sistema é regulado através do sistema multimédia, que está integrado no ecrã de 15 polegadas colocado ao centro na horizontal. Disponível também está um novo painel de instrumentos e um head-up display melhorado, com realidade aumentada.

A estreia mundial da versão de produção em série está prevista para o segundo trimestre de 2023.