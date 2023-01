Hyundai revela a nova geração do Kona

A Hyundai já desvendou a nova geração do Kona, cujo design é fortemente inspirado no Ioniq 5. A gama manterá um amplo leque de motorizações, incluindo versões 100% eléctricas (EV), híbridas (HEV) e a combustão.

A versão eléctrica será 15 centímetros mais comprida, crescendo até aos 4,355 metros de comprimento. A distância entre eixos também aumenta 60 mm e a largura 25 mm.

O desenvolvimento da nova geração do SUV de segmento B teve como base a versão 100% eléctrica, com a maioria das soluções a serem posteriormente adoptadas às restantes motorizações, todas partilhando a arquitectura base – recorde-se que, na actual geração, a versão eléctrica assentava numa base técnica diferenciada das restantes versões.

A nova secção dianteira é dominada por uma linha única de faróis a toda a largura, os quais serão ‘pixelizados’ na versão EV, incluindo outros detalhes gráficos na grelha dianteira e no pára-choques traseiro – nunca a Hyundai tinha utilizado esta tecnologia. A solução de design de 'faróis infinitos' está igualmente presente na traseira, com uma fina faixa transversal iluminada.

Na nova gama manter-se-ão as versões N Line de carácter mais desportivo, com tejadilho e capas de espelhos retrovisores pintados a preto, pára-choques envolventes, jantes em liga leve de 19'', acabamento prateado nas embaladeiras e dupla saída de escape.

O interior – mais espaçoso e versátil, segundo a marca – conta com painel de instrumentos digital e sistema multimédia a cargo de duplo ecrã de 12,3'', tal como no Ioniq 5 (com atualizações over-the-air). O comando da caixa de velocidades passou para a coluna de direção, o que permite libertar espaço entre os bancos dianteiros. Os assentos de segunda fila são totalmente reclináveis e a mala tem uma volumetria até 723 litros

O modelo adopta inúmeros sistemas avançados de assistência à condução: travagem autónoma de emergência, manutenção na faixa de rodagem, ângulo morto, alerta de fadiga do condutor (DAW), comutação automática de máximos e controlo de velocidade inteligente com base na navegação.

Na Coreia do Sul, a versão a combustão terá um motor 1.6 T-GDi ou 2.0L. A versão HEV (híbrida) contará com a unidade de injecção directa 1.6-L GDi (141 cv), combinada com motor eléctrico.