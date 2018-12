Política do céu aberto em África ainda por formalizar em vários países

Assinatura da implementação do Mercado Único de Transporte Aéreo Africano (SAATM), ao qual vários países aderiram este ano, deveria ter lugar na semana passada mas acabou por não acontecer para muitos dos países envolvidos.

São 26 os países africanos que já se comprometeram com a criação de um Mercado Único de Transporte Aéreo Africano (SAATM), entre eles Cabo Verde, porém alguns continuam sem avançar com a assinatura formal ao compromisso.

Na conferência de Negociações de Serviços Aéreos da Organização Internacional de Aviação Civil, ocorrida semana passada em Nairobi, estava prevista a assinatura de um Memorando de Implementação por parte de até 13 países, entre os quais Chade, Egipto, Gabão, Quénia, Lesoto, Moçambique, Nigéria, África do Sul, Suazilândia e Zimbábue, que não assinaram. Gâmbia, Botsuana e Burkina Faso foram os que assinaram e juntaram-se aos 14 que até aqui já estavam oficialmente comprometidos.

Muitos dos países, apesar de reiterarem o seu engajamento com esta iniciativa da União Africana, falharam a assinatura porque não conseguiram ainda alterar as suas leis de modo a alinharem-nas com as directrizes do tratado.

Segundo o África News, para outros países ainda não-assinantes factores como impacto das transportadoras internacionais em seu mercado doméstico, termos e condições para operadoras estrangeiras operando dentro do espaço aéreo doméstico, alterações de acordo bilateral de serviços aéreos e novos acordos multilaterais de serviços aéreos para transportadoras internacionais, estão a ser cuidadosamente ponderados.

"Sabemos que a demora no seu compromisso é resultado de consultas e também do alinhamento de suas leis para acomodar este novo amanhecer", cita o jornal o secretário-geral da Comissão Africana de Aviação Civil, Tefera Mekonnen, que manifestou ainda a sua confiança de que estes países irão assinar o compromisso proximamente.

Até ao momento a SAATM está operacional em 14 países, dos 26 que se inscreveram para a implementação em Maio. O total de países assinantes refere-se a um mercado de 600 milhões de habitantes com uma estimativa de passageiros de mais de 200 milhões por ano e uma cobertura a 75% dos transportes aéreos africanos a nível interno.

Entre os benefícios esperados listam-se a conectividade do serviço aéreo, tarifas mais baixas em de mais de 25%, criação de empregos para os jovens, maior integração africana, economia de tempo, melhorias no comércio intra-africano (CFTA), crescimento do turismo, sobrevivência das companhias áreas africanas e contribuição para o PIB nacional.

A Comissão da União Africana acredita que a implementação da política de céu aberto abrirá caminho para outros projectos emblemáticos como o Passaporte Africano e a livre circulação de pessoas.