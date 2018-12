Alemanha pede diálogo perante "ruído" das redes sociais e polarização

O presidente alemão, Frank-Walter Steinmeier, defendeu hoje, numa mensagem de Natal, o diálogo e a tolerância perante o "ruído" das redes sociais e a polarização que se vivem em países como os EUA e a França.

De acordo com o texto difundido pela Presidência e que será emitido à noite por Steinmeier, o seu desejo para estes dias e para 2019 é que os alemães falem mais entre eles, especialmente "com quem tem outra opinião".

Steinmeier considera ainda que Alemanha -- maior economia da União Europeia -- não é imune à polarização social e avisa sobre o que está a acontecer em países próximos, com "barricadas a arder em Paris" e as "profundas trincheiras políticas nos EUA", bem como as preocupações no Reino Unido perante o 'Brexit', a saída do país da União Europeia, entre outros.