Três sismos registados numa hora na Indonésia

Três sismos de magnitude entre 5,1 e 6,6 foram registados hoje, num intervalo de cerca de uma hora, a noroeste de Tobelo, nas ilhas Molucas, na Indonésia.

As informações constam no 'site' do Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês).

Os três abalos tiveram uma profundidade de 60 quilómetros, segundo a mesma fonte.

"Sentimos o tremor [de terra] e algumas pessoas saíram de casa, mas não houve pânico. Não há danos na minha área", revelou fonte no local à agência France-Press (AFP).

Bani Nasution, um homem que estava na cidade de Manado quando ocorreu o sismo, relatou também à AFP que saiu a correr da sua residência, "assim como outras pessoas, [mas] já regressámos todos às nossas casas", confidenciou.

A Indonésia ainda recupera de um tsunami mortal no fim de dezembro, provocado por um vulcão em erupção entre as ilhas de Java e Sumatra, que fez mais de 400 mortos.

A Indonésia é frequentemente afetada por sismos por se encontrar no "Anel de Fogo do Pacífico", um círculo de vulcões e falhas sísmicas na bacia do Pacífico.