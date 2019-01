Trump justifica muro com "crescente crise humanitária"

O presidente norte-americano justificou na última noite a construção de um muro na fronteira com o México com razões de segurança e uma "crescente crise humanitária", pressionando os democratas a assumirem um acordo para o financiamento.

Donald Trump dirigiu-se à nação na noite de terça-feira (madrugada de hoje em Cabo Verde) num discurso televisionado, feito pela primeira vez a partir da Sala Oval, na Casa Branca, e responsabilizou os democratas pela paralisação parcial do Governo (que dura há 18 dias) pela inexistência de um acordo no Congresso para financiar o muro.

Trump pediu aos democratas que regressem à Casa Branca para se reunirem com ele, argumentando ser “imoral os políticos não fazerem nada” para resolver esta crise.

“Hoje à noite [terça-feira] falo-vos porque estamos a testemunhar uma crescente crise humanitária e de segurança na fronteira sul”, frisou, num discurso que durou nove minutos.

O Presidente norte-americano tem discutido a ideia de declarar uma emergência nacional para contornar o impasse no Congresso e que lhe permita avançar com o muro, mas essa possibilidade não foi abordada durante o discurso.

Trump lembrou norte-americanos assassinados por imigrantes ilegais, embora estudos realizados ao longo de vários anos tenham apontado que os imigrantes são menos propensos a cometer crimes do que aqueles nascidos nos Estados Unidos.

“Encontrei-me com dezenas de famílias, cujos entes queridos foram ‘roubados’ pela imigração ilegal. Eu segurei as mãos das mães que choravam e abracei os pais angustiados. Tão triste. Tão terrível”, afirmou.

A líder da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, reagiu minutos depois do discurso de Trump, sublinhando que o Presidente escolheu o discurso do medo e assegurou que os democratas querem privilegiar os factos.

“O Presidente Trump deve parar de manter o povo americano como refém, deve parar de fabricar uma crise e deve reabrir o Governo”, declarou Pelosi, numa alusão ao ‘shutdown’ parcial federal.

“Todos concordamos que é preciso proteger as nossas fronteiras”, sublinhou Pelosi, lembrando que a Câmara dos Representantes, agora sob o controlo dos democratas, aprovou no primeiro dia do novo Congresso legislação para terminar com a paralisação parcial do Governo. Uma solução rejeitada por Trump porque não prevê o financiamento do muro.