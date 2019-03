Parlamentos francês e alemão criam assembleia parlamentar conjunta

As câmaras baixas dos parlamentos francês e alemão acordaram hoje em Paris a criação de uma assembleia franco-alemã que deve permitir "dar uma nova dimensão à cooperação" entre os dois países.

Segundo a agência de notícias France-Presse (AFP), os presidentes da Assembleia Nacional francesa e do Bundestag (parlamento alemão), Richard Ferrand (LREM) e Wolfgang Schäuble (CDU), respectivamente, assinaram o acordo parlamentar já aprovado por ambas as câmaras.

A nova instituição, que reúne 100 deputados, 50 de cada um dos dois países, deve, em princípio, encontrar-se pelo menos duas vezes por ano, alternadamente em França e na Alemanha.

A criação da assembleia franco-alemã tem como objectivos assegurar a aplicação das decisões comuns dos executivos, acompanhar os assuntos internacionais de interesse comum e trabalhar para melhorar a vida das populações transfronteiriças.

Com esta aliança parlamentar, "damos à cooperação franco-alemã, já singular, uma nova dimensão", referiu Richard Ferrand elogiando uma nova instituição "que não tem equivalente conhecido".

"Podemos discutir sobre o mérito, porque vamos precisar de discutir com franqueza", mas os debates contribuirão para reforçar a amizade entre os dois países, indicou Wolfgang Schäuble.

O presidente do Bundestag espera, juntamente com o seu hómologo francês, reforçar o projecto europeu, enfraquecido pela ascensão dos eurocéticos, com o aproximar das eleições europeias em 26 de maio.

Em 22 de Janeiro, o Presidente francês, Emmanuel Macron e a chanceler alemã, Angela Merkel, assinaram o Tratado de Aix-la-Chapelle, já com o objectivo de fortalecer as relações bilaterais.

O novo tratado de Aix-en-Chapelle gerou uma onda de notícias falsas em França, com Marine Le Pen e outros líderes da extrema-direita a afirmarem nas redes sociais medidas que não constam no documento já divulgado pelos respectivos ministérios dos Negócios Estrangeiros.