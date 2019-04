Assange detido pela polícia britânica

O co-fundador da Wikileaks, foi detido esta quinta-feira na embaixada do Equador em Londres, onde se encontrava desde 2012. A polícia indicou que executou um mandado de detenção emitido em 2012, após o Equador ter retirado o direito de asilo ao australiano, de 47 anos.

Minutos antes, o perfil da Wikileaks no Twitter dava conta que o país da América do sul tinha "ilegalmente" posto fim ao acordo de asilo político "violando a lei internacional".

Segundo um comunicado da Polícia Metropolitana, citado pela BBC, Assange "foi posto sob custódia numa esquadra da polícia no centro de Londres onde ficará, até ser apresentando perante o Tribunal de Magistrados de Westminster brevemente".

In a sovereign decision Ecuador withdrew the asylum status to Julian Assange after his repeated violations to international conventions and daily-life protocols. #EcuadorSoberano https://t.co/pZsDsYNI0B