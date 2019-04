Esta é a fotografia do ano da World Press Photo

​John Moore é o principal vencedor deste ano do maior concurso de foto-jornalismo do mundo. Yanela Sanchez, a criança que chora na fronteira dos EUA, marca a fotografia vencedora do World Press Photo 2019

Da autoria do americano John Moore, a fotografia, com o título "Crying Girl on the Border" ou "rapariga que chora na fronteira", ganhou o primeiro lugar no concurso. Mãe e filha atravessaram o rio Grande a partir do México. A menina chora, enquanto vê a mãe a ser detida e levada sob custódia por funcionários da fronteira dos Estados Unidos da América. A fotografia foi captada a 12 de Junho de 2018 e recebeu agora o maior galardão fotográfico mundial. John Moore é correspondente da plataforma Getty Images e já fotografou em 65 países e seis continentes diferentes. O repórter é vencedor de um Pulitzer e já esteve entre os vencedores nas edições de 2012, 2008 e 2005. O júri da 62.ª do World Press Photo avaliou 78.801 imagens, captadas por 4.738 fotógrafos que concorreram ao prémio

