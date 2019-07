Morreu Bill Carpenter, mayor de Brockton

Bill Carpenter, 'mayor' da cidade norte-americana de Brockton, morreu hoje, aos 62 anos. O autarca foi encontrado morto às primeiras horas do dia. Brockton, no Massachusetts, é casa de uma importante comunidade cabo-verdiana.

De acordo com as autoridades locais, citadas pela CBS Boston, o mayor morreu pouco depois de deixar um familiar numa actividade escolar de verão, por volta das 07:30. Foi encontrado inconsciente no carro. Transportado de imediato para o hospital 'Good Samaritan', foi declarado morto pela equipa médica.

Permanece por determinar a causa da morte. O site de informação local, The Enterprise, recorda que Carpenter tinha sido recentemente submetido a uma cirurgia cardiovascular.

Bill Carpenter cumpria o seu terceiro mandato de dois anos à frente da edilidade local, depois de ter sido reeleito em 2017. Recentemente, tinha lançado a campanha para nova corrida eleitoral, prevista para o Outuno.

O autarca esteve de visita a Cabo Verde - pela quarta vez - no último mês de Dezembro, para reforço das relações de amizade.