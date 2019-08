Pelo menos um morto e quatro feridos após sismo de magnitude 6,8 na Indonésia

​Pelo menos uma pessoa morreu e outras quatro ficaram feridas na sequência do um sismo de magnitude 6,8 na escala de Richter que atingiu na sexta-feira as ilhas de Java e Sumatra, na Indonésia, anunciaram hoje as autoridades.

De acordo com a Agência Nacional de Gestão de Desastres, uma mulher morreu de ataque cardíaco e outras quatro sofreram ferimentos. Pelo menos 113 edifícios ficaram danificados e mais de 1.000 pessoas refugiaram-se em abrigos temporários. O serviço sismológico indonésio BMKG tinha alertado na sexta-feira para a ocorrência de um possível tsunami, com ondas até os três metros de altura, em várias áreas das ilhas de Java, Sumatra e Panaitan, tendo pedido às populações locais para se deslocarem para zonas mais altas. Cerca de duas horas depois, as previsões não se verificaram e as autoridades indonésias informaram que o alerta de tsunami tinha sido levantado. O Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), que regista actividades sísmicas em todo o mundo, localizou o epicentro do terramoto a cerca de 90 quilómetros a sudoeste da província de Banten, em Java, e a 42 quilómetros de profundidade. A Indonésia fica localizada no chamado Anel de Fogo do Pacífico, uma área de grande actividade sísmica e vulcânica com 127 vulcões activos, onde são registados anualmente cerca de 7.000 sismos, a maioria com uma magnitude moderada. Em Setembro de 2018, um sismo de magnitude 7,5 atingiu a ilha de Celebes, provocando um tsunami que causou mais de 2.000 mortos e 200.000 deslocados nas cidades de Palu e Donggala.

