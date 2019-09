Arranca em Nova Iorque a nova sessão da Assembleia Geral da ONU

​Começa esta quarta-feira, em Nova Iorque, a 74ª sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas. Os 193 Estados-membros da organização irão participar nas sessões, que até Setembro de 2020 serão presididas pelo nigeriano Tijjani Muhammad-Bande, que assumiu as funções na segunda-feira.

Na solenidade de abertura estará presente o secretário-geral António Guterres, representantes dos Estados-membros e convidados.

O debate geral do órgão acontece a 24 de Setembro, com cerca de 150 chefes de Estado e governo. Além de apresentar discursos, os representantes participarão em cinco importantes encontros de cúpula e reuniões de alto nível.

As questões a serem abordadas nesses encontros serão acção climática, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, financiamento para o desenvolvimento, cobertura universal de saúde e os Pequenos Estados Insulares em Desenvolvimento.

Clima, saúde, financiamento, desenvolvimento e estados insulares. O futuro em debate Paralelamente aos discursos habituais dos chefes de Estado, cinco importantes cúpulas e reuniões de alto nível ocorrerão durante a 74º Assembleia Geral da ONU. 1 - Acção Climática O chefe da ONU, António Guterres, fez da luta contra a crise climática uma de suas principais prioridades.

De acordo com a ONU, a nova sessão terá como prioridades temas como paz e segurança, erradicação da pobreza, fome zero, educação de qualidade, acção climática e inclusão. As reuniões também darão ênfase aos direitos humanos e à paridade de género.

Centenas de eventos paralelos serão realizados até ao fim do mês de Setembro, com a presença de celebridades e outros representantes da sociedade civil, do sector público e privado. Pelo menos 1500 encontros bilaterais devem acontecer durante o período.

Tijjani Muhammad-Bande

Na sessão deste ano, o Gana ocupará o primeiro lugar no salão da Assembleia Geral e nos comités principais e será seguido pelos outros países, em ordem alfabética em inglês.