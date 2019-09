Clima, saúde, financiamento, desenvolvimento e estados insulares. O futuro em debate

Paralelamente aos discursos habituais dos chefes de Estado, cinco importantes cúpulas e reuniões de alto nível ocorrerão durante a 74º Assembleia Geral da ONU.

1 - Acção Climática

O chefe da ONU, António Guterres, fez da luta contra a crise climática uma de suas principais prioridades. Ao convocar o Encontro de Cúpula de Acção Climática, que ocorrerá no dia 23 de Setembro, Guterres pretende aumentar a ambição e manter os países nos compromissos internacionais que assumiram para reduzir o aquecimento global, como parte do Acordo de Paris, de 2015.

A Cúpula reunirá governos, sector privado, sociedade civil, autoridades locais e outras organizações internacionais para desenvolver soluções ambiciosas em seis áreas:

Transição global para a energia renovável;

Infraestruturas e cidades sustentáveis e resilientes;

Agricultura sustentável;

Exploração de florestas e oceanos;

Resiliência e adaptação aos impactos climáticos;

Alinhamento de finanças públicas e privadas com uma economia neutra de carbono.

O secretário-geral desafiou os líderes a chegar à cúpula com planos concretos, em vez de grandes discursos. Guterres espera “ouvir sobre como iremos parar o aumento de emissões até 2020 e reduzir drasticamente as emissões para atingir as emissões líquidas igual a zero até o meio do século.”

2 - Tornando a cobertura universal de saúde uma realidade

No mesmo dia do Encontro de Cúpula de Acção Climática, a ONU sediará a primeira Reunião de Alto Nível sobre Cobertura Universal de Saúde. Com o slogan “Movendo-se juntos para construir um mundo mais saudável”, para a ONU, esta será a reunião política mais significativa já realizada sobre a cobertura universal de saúde.

De acordo com as Nações Unidas, pelo menos metade da população mundial não tem acesso aos serviços essenciais de saúde de que precisam. Custos de saúde levam quase 100 milhões de pessoas à pobreza extrema a cada ano.

3 - Atingir os Objectivos de Desenvolvimento Sustentável

A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, que é o projecto mais ambicioso que já existiu para transformar o mundo, aumentar a prosperidade e garantir o bem-estar de todos, enquanto protege o meio ambiente, é dividida em 17 Objectivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS.

Nos dias 24 e 25 de Setembro, o Encontro de Cúpula dos ODS será o primeiro a ser realizado desde que a Agenda foi adoptada, em 2015. Para as Nações Unidas, o evento será uma oportunidade de acelerar o progresso dos 17 Objectivos e das suas metas.

4 - Financiamento para o desenvolvimento

Nenhuma das metas dos ODS pode ser alcançada sem dinheiro vivo, mas segundo a ONU obter financiamento suficiente é um grande desafio. Riscos crescentes de dívida e medidas restritivas ao comércio significam que os investimentos críticos para a Agenda 2030 permanecem subfinanciados.

O Diálogo de Alto Nível sobre Financiamento para o Desenvolvimento, que ocorrerá no dia 26 de Setembro, reunirá líderes do governo, empresas e sector financeiro, numa tentativa de desbloquear os recursos e parcerias necessários e acelerar o progresso.

O secretário-geral da ONU pede um ambiente que permita investimentos de longo prazo no desenvolvimento sustentável, para promover a saúde e o bem-estar das pessoas e do planeta.

5 - Apoio aos pequenos Estados insulares em desenvolvimento

A última das cinco cúpulas é a Revisão Intercalar de Alto Nível do Caminho de SAMOA, que ocorre cinco anos após o alcance de um acordo ambicioso para apoiar o desenvolvimento sustentável em pequenos estados insulares em desenvolvimento.

Esses países estão entre os mais vulneráveis do mundo, enfrentando um conjunto único de questões relacionadas ao seu pequeno tamanho, isolamento, exposição a choques económicos externos e desafios ambientais globais, incluindo os impactos das mudanças climáticas.

A revisão discutirá os progressos alcançados no combate ao impacto devastador das mudanças climáticas, na construção de resiliência económica e ambiental e outros desafios. Essas questões também serão destacadas nas outras quatro cúpulas que ocorrem na mesma semana.

Os governos, o sector privado, a sociedade civil, a academia e uma ampla gama de outras partes interessadas serão incentivados a lançar novas parcerias que promovam a implementação de áreas prioritárias do Caminho de Samoa e dos Objectivos de Desenvolvimento Sustentável em pequenos estados insulares em desenvolvimento, incluindo Cabo Verde.