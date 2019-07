Mudanças climáticas ameaçam metas de desenvolvimento sustentável

Quatro anos depois da adopção dos Objectivos de Desenvolvimento Sustentável, um estudo aponta progressos em algumas áreas, mas indica que permanecem por resolver desafios monumentais. A falta de avanços é particularmente aparente entre objectivos relacionados com o meio ambiente.

Os impactos das mudanças climáticas e a crescente desigualdade entre países e dentro dos países estão a prejudicar o progresso da agenda 2030. O último relatório sobre os Objectivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU faz um alerta sobre a ameaça de uma reversão de muitos dos ganhos obtidos nas últimas décadas, que melhoraram a vida de milhões de pessoas.

Lançado esta terça-feira, dia de abertura do Fórum Político de Alto Nível das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, o relatório apresenta os últimos dados disponíveis. O estudo continua a ser o pilar utilizado para medir o progresso e identificar lacunas na implementação de todos os 17 Objectivos de Desenvolvimento Sustentável.

O relatório regista avanços em algumas áreas. Entre elas, a redução da pobreza extrema, a imunização generalizada, a redução das taxas de mortalidade infantil e o aumento do acesso à electricidade. No entanto, o documento alerta que a resposta global não tem sido suficientemente ambiciosa. Sem surpresa, as pessoas e os países mais vulneráveis são os que sofrem mais.

Para o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, “é evidente que é necessária uma resposta muito mais profunda, mais rápida e mais ambiciosa para desencadear a transformação social e económica necessária para alcançar os objectivos para 2030.”

A falta de progresso é particularmente aparente entre os objectivos relacionados com o meio ambiente, como a acção climática e a biodiversidade. Outros estudos lançados recentemente pela ONU também alertaram para uma ameaça sem precedentes à biodiversidade e a necessidade urgente de limitar o aumento da temperatura global a 1,5°C acima dos níveis pré-industriais.

O estudo aponta que os impactos da deterioração ambiental estão a afectar a vida das pessoas. Condições meteorológicas extremas, desastres naturais mais frequentes e severos e o colapso dos ecossistemas estão a causar maior insegurança alimentar e a piorar a segurança e a saúde das pessoas, forçando muitas comunidades a sofrer com a pobreza, o deslocamento e o aumento das desigualdades.

ONU/ Eskinder Debebe

O subsecretário-geral da ONU para Assuntos Económicos e Sociais, Liu Zhenmin, alerta que o relógio para tomar medidas decisivas sobre o clima está a correr. O responsável destaca a importância de fortalecer a cooperação internacional e a acção multilateral para enfrentar os desafios globais.

Liu acredita que os desafios destacados no relatório “são problemas globais que exigem soluções globais" e que “assim como os problemas estão inter-relacionados, as soluções para a pobreza, a desigualdade, a mudança climática e outros desafios globais também estão interligadas”.

Apesar das ameaças, o relatório demonstra que existem oportunidades valiosas para acelerar os progressos, fortalecendo as interligações entre os Objectivos. A redução das emissões de gases de efeito estufa, por exemplo, anda de mãos dadas com a criação de emprego, a construção de cidades mais habitáveis e a melhoria da saúde e da prosperidade para todos.

Algumas das principais questões apontadas no relatório:

Desigualdade

O relatório alerta que o aumento da desigualdade entre países e dentro deles requer atenção urgente;

Três quartos das crianças com atraso de crescimento vivem no sul da Ásia e na África subsariana;

A pobreza extrema é três vezes maior nas áreas rurais do que nas áreas urbanas;

Os jovens têm maior probabilidade de estar desempregados do que os adultos;

Apenas um quarto das pessoas com deficiências graves recebe uma pensão por invalidez;

As mulheres e meninas ainda enfrentam barreiras para alcançar a igualdade.

Clima

O ano de 2018 foi o quarto ano mais quente já registado;

Os níveis de concentração de dióxido de carbono continuaram a aumentar em 2018;

A acidez oceânica é 26% maior do que na época pré-industrial e está projectada para aumentar em 100% a 150% até 2100 na taxa actual de emissões de CO2.

Pobreza Extrema

O número de pessoas que vivem em pobreza extrema caiu de 36% em 1990 para 8,6% em 2018, mas o ritmo da redução da pobreza está a começar a desacelerar à medida que o mundo luta para responder à privação, conflitos violentos, vulnerabilidades a desastres naturais;

Caso se mantenha no actual ritmo, o mundo não vai alcançar a meta de ter menos de 3% da população a viver nessa condição até 2030;

De acordo com as estimativas actuais, é mais provável que a taxa fique em torno de 6%, o que representa 420 milhões de pessoas;

Conflitos violentos e desastres naturais têm influência sobre o número. Na região árabe, a pobreza extrema era calculada em menos de 3%. Contudo, os confrontos na Síria e no Iêmen levaram a um aumento da taxa de pobreza na região, deixando mais pessoas sem ter o que comer e sem ter onde morar.

Fome

A fome voltou a crescer no mundo, com 821 milhões de pessoas subnutridas em 2017, segundo dados compilados pelo relatório;

Em 2015, o contingente de indivíduos passando fome era estimado em 784 milhões de pessoas;

Actualmente, uma em cada nove pessoas no mundo não tem comida suficiente;

África continua sendo o continente com a mais alta prevalência de subnutrição. O problema afecta um quinto da população africana, o equivalente a mais de 256 milhões de pessoas.

Saúde

O relatório ressalta que pelo menos metade da população mundial, o equivalente a 3,5 mil milhões de pessoas não tem acesso a serviços essenciais de saúde;

Em 2015, segundo a pesquisa, estima-se que 303 mil mulheres em todo o mundo morreram devido a complicações na gravidez e no parto. A maioria dessas gestantes vivia na África Subsaariana;

A pesquisa da ONU aponta que os progressos estagnaram ou não estão a acontecer rápido o suficiente para combater doenças como malária e tuberculose. Eliminar essas infecções, como ameaças de saúde pública, é uma das metas do ODS nº 3, sobre saúde e bem-estar.

Igualdade de género