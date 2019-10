CPLP felicita Guiné-Equatorial pelos 51 anos da independência

O secretário executivo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) felicitou o presidente da Guiné Equatorial pelo 51.º aniversário da independência do país, que hoje se assinala, desejando que continue no caminho do desenvolvimento.

“Formulo votos para que a Guiné Equatorial continue com empenho e dinamismo o processo de afirmação e desenvolvimento nacional, e, de igual forma, a desempenhar um papel cada vez mais ativo no reforço dos laços que unem os Estados-membros da nossa comunidade", afirmou Francisco Ribeiro Telles. O secretário executivo aproveita "para dar conta da grande satisfação da CPLP em juntar-se às autoridades e ao povo equato-guineense nesta importante celebração". Integram a CPLP Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Portugal, Moçambique, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste.

