Avião Ukraine International Airlines terá sido derrubado por míssil iraniano (C/Vídeo)

A tese de o Avião da Ukraine International Airlines que se despenhou na quarta-feira, em Teerão, foi derrubado por um míssil iraniano ganha força. O jornal The New York Times mostra um vídeo que comprova a tese.

No mesmo dia em que duas bases militares no Iraque, onde estão estacionados soldados americanos, foram atacadas com mísseis iranianos, caia um avião no aeroporto de Teerão.

A queda do Avião da Ukraine International Airlines, pouco depois de descolar, não deixou sobreviventes. Morreram 176 pessoas, entre as quais vários canadianos.

Esta quinta-feira, o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, afirmou que os serviços de inteligência ocidentais, incluindo os canadianos apontam que o Boeing 737 da companhia aérea ucraniana foi abatido por um míssil iraniano. O chefe do executivo concede que, com base nas provas analisadas, esse ataque poderá ter sido acidental.

Horas depois, também primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, confirmou, que existe tudo indica que o avião ucraniano “foi abatido por um míssil terra-ar iraniano”, eventualmente por acidente.

As declarações dos dois primeiros-ministros vão na linha da tese divulgada pelos serviços secretos americanos, que consideram igualmente que o avião poderia ter sido abatido acidentalmente por um míssil iraniano.

Um vídeo divulgado pelo The New York Times parece vir confirmar esta tese. Nas imagens pode-se ver uma luz (o avião) e um clarão que corresponderia ao momento do embate do míssil. O avião, no entanto não explodiu e continuou a voar durante alguns minutos. Estaria a tentar regressar ao aeroporto, mas acabou por despenhar-se

Veja o vídeo que está a ser divulgado pelo NYT:

O Irão, por sua vez, considera que essa hipótese não faz sentido.

Entretanto, os quatro cenários possíveis em que entretanto o conselho de segurança nacional ucraniano (uma das entidades a cargo da investigação, aponta são: Avaria; colisão com um drone; Acção terrorista ou ter sido atingido por um míssil.