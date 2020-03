Guiné-Bissau: Militares invadem residência privada de Aristides Gomes

Um grupo de militares invadiu hoje, domingo, a residência privada, em Bissau, de Aristides Gomes e levou a viatura do corpo de escolta, tendo partido o vidro de uma segunda viatura, denunciou o próprio na sua página no Facebook.

Aristides Gomes foi exonerado do cargo de primeiro-ministro na sexta-feira, por Umaro Sissoco Embaló, candidato às presidenciais dado como vencedor pela Comissão Nacional de Eleições da Guiné-Bissau e que na quinta-feira tomou simbolicamente posse como Presidente do país.

Chamando a atenção dos guineenses e da comunidade internacional, Aristides Gomes escreveu que os militares proferiram “ameaças de morte” contra os seus seguranças, caso estes não abandonassem o serviço.

As ameaças, disse, recaíram também sobre a sua pessoa se não renunciar a “uma função para qual foi nomeado legalmente e com base nos resultados eleitorais”.

Este sábado, o ex-primeiro vice-presidente do parlamento, Nuno Nabiam, tomou posse como primeiro-ministro, depois de Umaro Sissoco Embaló ter demitido Aristides Gomes.

No mesmo dia, o presidente do Assembleia Nacional Popular da Guiné-Bissau, Cipriano Cassamá, também tomou posse como Presidente interino, numa sessão no parlamento.

Presidente interino da Guiné-Bissau renuncia ao cargo

O Presidente interino da Guiné-Bissau, Cipriano Cassamá, renunciou este domingo ao cargo, alegando que os interesses dos guineenses são superiores aos seus, noticiou a agência Lusa.

A renúncia foi feita na casa de Cipriano, em Bissau, numa declaração aos jornalistas.

Contudo, Cipriano Cassamá afirmou que vai voltar ao cargo de presidente do parlamento.

Na sexta-feira, o presidente da Assembleia Nacional Popular tomou posse como Presidente da República interino, com base no artigo da Constituição que prevê que a segunda figura do Estado tome posse em caso de vacatura na chefia do Estado.