Bachelet pede discriminação zero contra pessoas LGBTI

Alta comissária de Direitos Humanos da ONU pede discriminação zero contra pessoas LGBTI. Segundo Michelle Bachelet, este ano por causa da pandemia de covid-19, “a situação dessas comunidades está mais difícil”.

Numa mensagem para sinalizar o Dia Internacional contra Homofobia, Transfobia e Bifobia, celebrado hoje, a Alta Comissária de Direitos Humanos da ONU alerta que “as pessoas LGBTI estão mais expostas a estigmas, discriminação e violência, incluindo quando procuram serviços médicos e até mesmo nas suas famílias”.

De acordo com a ONU SIDA, as pessoas LGBTI têm de lidar com o estigma e a discriminação e são frequentemente confrontadas com a falta de oportunidades económicas.

Michelle Bachelet pede que “todos se manifestem contra o ódio, os preconceitos e estigmas e a violência sofridos pelos gays, transsexuais e bissexuais”, e avisa que “essas atitudes têm um efeito arrasador sobre a vida das pessoas”.

O Escritório de Direitos Humanos da ONU tem liderado e promovido acções de tratamento justo para a comunidade LGBTI.

A alta comissária lembra que houve progressos nas últimas décadas, desde a descriminalização de relações homossexuais até à igualdade de matrimónio.

No entanto, Michelle Bachelet recorda que os avanços ainda não são universais e por isso espera que “todos se juntem a sua agência para defender direitos humanos para todos”.