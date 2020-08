Primeiro-ministro libanês vai entregar demissão a Presidente Aoun

O primeiro-ministro libanês, Hassan Diab, vai entregar ainda hoje ao Presidente Michel Aoun a demissão do Governo, disse hoje o ministro da Saúde do Líbano, Hamad Hassan.

Falando aos jornalistas após uma reunião do executivo, Hamad Hassan disse que todos os membros do Governo apresentaram a demissão.

Hamad Hassan acrescentou que Diab vai dirigir-se ao Palácio Presidencial para “entregar a resignação, em nome de todos os ministros”.

A demissão do executivo está relacionada com as explosões no passado dia 04 no porto de Beirute, que provocaram pelo menos 158 mortos e cerca de 6.000 feridos, e ainda na sequência das acusações de corrupção que levaram a uma crise económica sem precedentes e também à má gestão da pandemia de covid-19.