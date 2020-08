Índia com mais de mil mortos nas últimas 24 horas, novo máximo diário

A Índia voltou a atingir um novo máximo diário de mortes por covid-19, com 1.007 óbitos nas últimas 24 horas, além de 62.064 novas infecções, informaram as autoridades de Saúde do país.

Segundo o Ministério da Saúde indiano, o país registou 44.386 mortes desde o início da pandemia, para um total de 2.215.074 milhões de casos diagnosticados. Pelo menos 634.935 doentes continuavam em tratamento, indicou. A Índia registou mais de 60 mil novas infecções diárias pelo quarto dia consecutivo, e mais casos que qualquer outro país do mundo nos últimos seis dias. Desde meados de Junho, o país contabilizou, em média, cerca de 50 mil casos por dia. Goa, um dos estados indianos menos afectados no início da pandemia, registou nas últimas 24 horas 506 infecções, além de três mortes, o que eleva o total para 8.712 casos e 75 mortos. A Índia é o terceiro país do mundo com o maior número de infectados, depois dos Estados Unidos e do Brasil, e o quinto com mais mortos. A pandemia de covid-19 já provocou mais de 727 mil mortos e infectou mais de 19,6 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência de notícias France-Presse (AFP). A doença é transmitida por um novo coronavírus detectado no final de Dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China. Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em Fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.

