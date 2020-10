COVID-19: Donald Trump anuncia estar infectado

O Presidente dos Estados Unidos anunciou hoje que o seu teste à covid-19 foi positivo, assim como o da mulher, Melania Trump

“Melania e eu testamos positivo para a covid-19”, escreveu Donald Trump, na rede social Twitter, em plena campanha presidencial e após um debate (o primeiro de três previstos) terrível com o candidato democrata, Joe Bidden

“Vamos iniciar imediatamente o nosso processo de quarentena e recuperação. Iremos passar por isto juntos”, acrescentou.

Na noite de quinta-feira, 01, o Presidente dos Estados Unidos anunciou ter iniciado uma quarentena enquanto aguarda os resultados do teste à covid-19, depois de uma colaboradora próxima ter confirmado estar infectada.

“A primeira-dama e eu estamos à espera dos resultados do nosso teste”, escreveu Donald Trump, na rede social Twitter.

“Entretanto, estamos a iniciar o nosso processo de quarentena”, acrescentou, sem especificar exactamente o que isso significava.

De acordo com a agenda oficial, Trump, candidato a um segundo mandato na Casa Branca, deverá deixar Washington na sexta-feira a meio da tarde para participar num comício eleitoral na Florida (sudeste).

Antes, o Presidente norte-americano anunciara que tinha feito um teste à covid-19, mas ainda não conhecia o resultado, depois de uma colaboradora próxima ter confirmado estar infectada.

“Ela deu positivo”, disse Donald Trump à estação de televisão Fox News, confirmando as notícias da imprensa sobre Hope Hicks, conselheira presidencial.

“Acabei de fazer o teste, veremos”, afirmou, acrescentando que a mulher, Melania, também tinha realizado um teste.

“Vou obter os resultados esta noite [quinta-feira] ou amanhã de manhã [sexta-feira], mas sabem, passo muito tempo com a Hope, tal como a primeira-dama”, acrescentou.

“Teremos de nos submeter a quarentena? Não sei”, disse Trump.

Hope Hicks estava a bordo do Air Force One com o Presidente dos Estados Unidos, num voo para Cleveland (centro-leste), na terça-feira, para participar no debate eleitoral com o candidato democrata à Casa Branca Joe Biden.

A conselheira também viajou com Trump na quarta-feira, para o estado de Minnesota (centro-oeste), onde decorreu uma reunião de campanha.

O Presidente dos EUA submete-se regularmente a testes à covid-19, embora a frequência exata destes testes não seja conhecida.

Os Estados Unidos registaram 884 mortos e 46.164 infectados com o novo coronavírus nas últimas 24 horas, segundo a contagem independente da Universidade Johns Hopkins.

Com este último balanço o país atingiu um total de 207.743 óbitos e 7.273.943 casos confirmados na segunda-feira.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de um milhão de mortos e mais de 34 milhões de casos de infecção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.