COVID-19: Espanha prepara Estado de Emergência de até meio ano

Medida pode vigorar até Abril e implica um recolher obrigatório entre as 23h00 e as 6h00.

O governo espanhol decretou, este domingo, Estado de Emergência em todo o país e pretende que o mesmo vigore durante seis meses, até Abril de 2021.

De acordo com o El País, o Estado de Emergência agora decretado em Espanha será muito mais "suave" do que o de Março, contudo, irá durar mais tempo.

Apesar de o decreto só ser válido para os próximos 15 dias, segundo o diário espanhol, prevê a necessidade de prorrogá-lo no congresso por um longo período, durante seis meses.

Desta vez, a medida visa sobretudo aplicar o confinamento noturno entre as 23h00 e as 6h00 - também definido como recolher obrigatório - que a maioria das comunidades espanholas defende, de forma a estagnar a segunda vaga de contágios o mais rápido possível e chegar ao Natal com números mais controlados.

Recorde-se que o Conselho de Ministros espanhol reuniu de forma extraordinária este domingo para aprovar o Estado de Emergência limitado.