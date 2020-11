África com mais 273 mortos e 13.453 infetados nas últimas 24 horas

África registou 273 mortes devido à covid-19 nas últimas 24 horas, aumentando para 48.681 o total de vítimas mortais pelo novo coronavírus, que já infectou 2.026.841 pessoas no continente, segundo dados oficiais.

Segundo o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (África CDC), o novo coronavírus infectou nas últimas 24 horas mais 13.453 pessoas nos 55 Estados-membros da organização, e o número de recuperados em igual período foi de 10.897, para um total de 1.714.395.

O maior número de casos de infecção e de mortos regista-se na África Austral, com 851.021 infecções e 22.261 mortos por covid-19. Nesta região, a África do Sul, o país mais afectado do continente, contabiliza um total de 759.658 casos de infecção e 20.671 mortes.

O Norte de África é a segunda zona mais afectada pela pandemia, registando um total de 663.003 pessoas infectadas e 17.577 mortos.

Na África Oriental, há 249.223 casos e 4.836 vítimas mortais, na África Ocidental, o número de infecções é de 2000.046, com 2.832 mortos, e a África Central regista 63.548 casos e 1.175 óbitos.

O Egipto, que é o segundo país africano com mais vítimas mortais, a seguir à África do Sul, regista 6.508 mortos e 111.955 infectados, seguindo-se Marrocos, que contabiliza 5.090 vítimas mortais e 311.554 casos de infecção.

Entre os seis países mais afectados estão também a Argélia, que regista 71.652 infecções e 2.206 mortos, a Etiópia, que contabiliza 104.427 casos de infecção e 1.607 vítimas mortais, e a Nigéria, com 65.839 infectados e 1.165 mortos.

Em relação aos países africanos que têm o português como língua oficial, Angola regista o maior número de mortos e Moçambique o maior número de casos.

Angola regista 333 óbitos e 14.134 casos, seguindo-se Moçambique (120 mortos e 14.723 casos), Cabo Verde (104 mortos e 10.082 casos), Guiné Equatorial (85 mortos e 5.121 casos), Guiné-Bissau (43 mortos e 2.421 casos) e São Tomé e Príncipe (16 mortos e 974 casos).

O primeiro caso de covid-19 em África surgiu no Egipto, a 14 de Fevereiro, e a Nigéria foi o primeiro país da África subsariana a registar casos de infecção, a 28 de Fevereiro.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.350.275 mortos resultantes de mais de 56,2 milhões de casos de infecção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.