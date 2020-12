África com mais 334 mortes e mais 18.959 infetados em 24 horas

África registou 334 mortes devido à covid-19 e mais 18.959 novos casos de infecção nas últimas 24 horas, contabilizando agora 52.824 óbitos causados pelo novo coronavírus, segundo dados oficiais.

De acordo com o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (África CDC), o continente africano conta agora com 2.215.216 casos de pessoas infectadas nos 55 membros da União Africana.

O número de recuperados nas últimas 24 horas foi de 29.328, para um total de 1.892.013.

O maior número de casos de infecção e de mortos regista-se na África Austral, com 899.558 casos e 23.457 vítimas mortais.

Nesta região, a África do Sul, o país mais afectado do continente, ultrapassa agora os 800 mil casos de infecção (800.872) e contabiliza 21.803 mortes.

O Norte de África é a segunda zona mais afectada pela pandemia, com 764.869 pessoas infectadas e 19.993 vítimas mortais.

A África Oriental contabiliza 277.036 casos e 5.284 mortos, na África Ocidental, o número de infecções é de 207.647, com 2.890 mortos, enquanto a África Central regista 66.106 casos e 1.200 óbitos.

O Egipto, que é o segundo país africano com mais vítimas mortais, a seguir à África do Sul, regista 6.713 mortos e 117.156 infectados, seguindo-se Marrocos, que contabiliza 6.063 vítimas mortais e 368.624 casos de infecção.

Entre os seis países mais afectados estão também a Tunísia, com 99.280 infectados e 3.359 mortos (os mesmos números de há 24 horas), a Argélia, com 85.927 infecções e 2.463 mortos, a Etiópia, com 111.579 casos e 1.724 vítimas mortais, e a Nigéria, com 68.303 infectados e 1.179 óbitos.

Em relação aos países de língua oficial portuguesa, Angola regista 352 óbitos e 15.361 casos, seguindo-se Moçambique (132 mortos e 15.918 casos), Cabo Verde (107 mortos e 10.938 casos), Guiné Equatorial (85 mortos e 5.159 casos), Guiné-Bissau (44 mortos e 2.441 casos) e São Tomé e Príncipe (17 mortos e 997 casos).

O primeiro caso de covid-19 em África surgiu no Egipto, em 14 de Fevereiro, e a Nigéria foi o primeiro país da África subsariana a registar casos de infecção, em 28 de Fevereiro.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.500.038 mortos resultantes de mais de 64,7 milhões de casos de infecção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detectado no final de Dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.