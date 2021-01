Congresso avança para ‘impeachment’ de Trump se ele não for afastado

A presidente da Câmara de Representantes, Nancy Pelosi, anunciou hoje que o Congresso abrirá um processo de ‘impeachment’ caso o vice-Presidente Mike Pence recuse recorrer à 25.ª Emenda para remoção do Presidente cessante, Donald Trump, do cargo.

Pelosi juntou-se hoje aos que pedem à Administração para invocar a 25.ª Emenda da Constituição norte-americana para forçar Trump a sair da Presidência, um dia depois de apoiantes deste terem invadido o Capitólio.

“O Presidente dos Estados Unidos incitou uma insurreição armada contra o país. Qualquer dia pode ser um episódio de terror para o país”, afirmou Pelosi no Capitólio.

A 25.ª Emenda permite que o vice-Presidente e a maioria da Administração declarem o Presidente inapto para o cargo, tornando-se o vice-Presidente no Presidente interino.

De recordar que na passada quarta-feira, após um comício organizado por Donald Trump, em Washinton, centenas de pessoas invadiram o Capitólio quando o Congresso e o Senado votavam a certificação da vitória de Biden. O objectivo da invasão seria impedir que essa certificação acontecesse.

Quatro pessoas morreram nos confrontos com a polícia e os agentes federais que estavam no edifício do Capitólio.