GameStop: Congresso ouve ironias, desculpas e promessas de legalidade

A revolução bolsista no caso GameStop, liderada por milhares de pequenos investidores contra grandes fundos de Wall Street, a quem provocou fortes perdas, motivou hoje um agitado debate no Congresso dos EUA.

A audiência na comissão dos Serviços Financeiros da Câmara dos Representantes contou com alguns dos principais protagonistas, como o líder dos pequenos investidores, Keith Gill, e o conselheiro-delegado da Robinhood, a aplicação de corretagem eletrónica sem comissões, Vlad Tenev.

Outro dos depoentes foi Steve Huffman, chefe da Reddit, a rede social onde se discutiram as ações coordenadas dos pequenos investidores.

Gill, que tem o nome de guerra 'Deepfuckingvalue', conseguiu, a partir do sótão da sua casa no Estado do Massachusetts, ganhar a partida a fundos como Melvin Capital.

Estes fundos possuíam um grande volume de ações em vendas a descoberto ('short-selling') da GameStop, apostando na sua desvalorização, e Gill, juntamente com milhares de outros pequenos investidores fizeram uma aposta de sinal contrário.

(Nas vendas a descoberto, os grandes fundos de investimento começam por obter ações, emprestadas, vendendo-as, antecipando a sua descida, para depois de esta ocorrer as recomprarem, devolverem e encaixarem os ganhos realizados).

"Não sou um investidor profissional. Não dou assessoria financeira em troca de uma comissão. Gosto das acções da Gamestop", disse Gill, durante a audição, em gravata e com um cenário irónico atrás, em que se podia ler "Aguenta".

Foi precisamente como grito "Aguentem. Aguentem" e "Até à Lua" que os pequenos investidores, liderados por Gill, fizeram subir o preço das acções da GameStop, que há menos de um ano estava em quatro dólares, para quase 350 dólares no final de Janeiro.

No processo, Gill tornou-se milionário e um herói para os pequenos investidores.

Para reduzir as perdas, aqueles grandes operadores de Wall Street foram forçados a cobrir as posições a descoberto com a compra massiva de acções, o que reforça a tendência de subida destas ('short squeeze', na expressão em Inglês), o que lhes pode ter provocado perdas de até 20 mil milhões de dólares (16,5 mil milhões de euros).

O Melvin Capital viu-se obrigado a uma injecção de capital, com caráter de urgência, de três mil milhões de dólares.

Outro dos ouvidos pelos congressistas foi Kenneth Griffin, conselheiro delegado do fundo de investimento Citadel, um dos maiores de Wall Street, que executa as ordens de Robinhood, que se limitou a defender que a sua actuação foi legal e recusou acusações de manipulação de mercado.

Griffin garantiu que o caso da GameStop foi "excepcional" e reivindicou a utilidade destes novos mecanismos de corretagem nos mercados financeiros.

"Permite que o pequeno investidor tenha o menor custo de execução (de ordens) que alguma vez existiu", assegurou.

O volume de operações levou a Robinhood a limitar as operações nos valores mais afectados, o que motivou acusações de mudar as regras a meio do jogo para favorecer os grandes clientes, que continuariam a perder dinheiro se as ações da GameStop continuassem a subir.

Paradoxalmente, a situação colocou do mesmo lado a democrata Alexandria Ocasio-Cortez e o republicano Ted Cruz, que criticaram estas restrições.

De repente, a aplicação de corretagem eletrónica deixou de estar considerada no lado dos pequenos investidores para passar a ser vista como pertencente ao lado oposto.

Aos congressistas, Tenev pediu desculpa pelo sucedido, que considerou "inaceitável", mas assegurou que se deveu a "maiores requerimentos reguladores de depósito", devido ao enorme número de operações.

"Não respondemos aos fundos (...) Por favor, saibam que estamos a fazer todo o possível para garantir que isto não se repete", disse Tenev.

Nao obstante, a reguladora do mercado de capitais (SEC, na sigla em Inglês) já tinha multado no ano pasado a Robinhood, por não explicar que, na realidade, a sua maneira de fazer dinheiro é dar um gigantesco volume de ordens de compra e venda a grandes fundos como o Citadel, e que faz ganhos com as diferenças de preços geradas entre a ordem e a execução.

O valor actual das ações da GameStop está nos 44 dólares, 90% abaixo dos 483 a que chegou a cotar em Janeiro, mas mais do dobro a que evoluía ainda no início deste ano, dias antes.