Apoiantes de Trump invadem Capitólio

A polícia no Capitólio dos EUA respondeu, esta quarta-feira, com armas apontadas e gás lacrimogéneo enquanto centenas de manifestantes invadiam o edifício e procuravam forçar o Congresso a desfazer a perda eleitoral do Presidente Donald Trump pouco depois de alguns membros do Partido Republicano apoiantes de Trump terem tentado um último esforço para impedir a certificação da vitória de Biden.

Enquanto os representantes e senadores discutiam a objeção levantada por um grupo de republicanos à contagem dos votos no Arizona, no início da sessão de ratificação dos resultados eleitorais, apoiantes do Presidente cessante, Donald Trump, entraram no Capitólio, obrigando à suspensão da sessão relata a Associated Press.

Membros da Câmara dos Representantes e do Senado foram evacuados depois dos manifestantes pró-Trump marcharem pelos corredores do Congresso, forçando ambas as câmaras a suspenderem as deliberações enquanto se reuniam para certificar a vitória do Presidente eleito Joe Biden nas eleições de 3 de Novembro.

Um dos manifestantes ocupou a tribuna do Senado e gritou: "Trump venceu essa eleição". Os manifestantes derrubaram as barricadas e entraram em confronto com a polícia quando milhares de pessoas desciam para os terrenos do Capitólio.

As cenas caóticas desenrolaram-se após Trump, que deverá deixar o cargo em 20 de Janeiro, se ter dirigido a milhares de manifestantes, repetindo falsas alegações de que a eleição lhe tinha sido roubada devido a fraude e irregularidades eleitorais generalizadas. Os legisladores tinham estado a debater um último esforço dos legisladores pró-Trump para contestar os resultados, um esforço que dificilmente seria bem sucedido.

Seguranças do Capitólio apontam armas ao invasores

A reacção de Joe Biden não se fez esperar. O presidente eleito considerou os protestos violentos contra o Capitólio dos EUA como um ataque a uma das coisas mais sagradas que existem nos EUA.

Biden, aponta a Associated Press, exigiu que o Presidente Donald Trump fizesse imediatamente um discurso televisivo apelando aos seus apoiantes para que cessassem a violência que descreveu como um "assalto sem precedentes".

“O que estamos a ver é um pequeno número de extremistas dedicados à ilegalidade. Isso não é dissidência. É desordem. É o caos. É quase sedição. E deve acabar agora”, reiterou Biden, acrescentando que o seu principal objectivo para os próximos quatro anos será “restaurar a democracia”.

Nancy Pelosi, líder do Congresso e cujo gabinete foi invadido pelos protestantes (ver foto principal) e Chuck Schumer, um dos principais Senadores do Partido Democrata, também já vieram a público apelar a Trump para que este exija aos seus apoiantes para abandonarem o Capitólio.

"Isto é o que conseguiram, rapazes", gritou o Senador Mitt Romney, Republicano eleito pelo estado de Utah, enquanto o caos se desenrolava na câmara do Senado, aparentemente dirigindo-se aos seus colegas que lideravam a acusação para validar as falsas alegações de Donald Trump sobre uma eleição roubada.

"Foi isto que o presidente provocou hoje, esta insurreição", disse o Romney furiosamente mais tarde.

Vários legisladores, incluindo republicanos, usam as suas contas na rede social Twitter para criticar a ação dos manifestantes, dizendo que não se vão deixar intimidar pela sua presença ou pelos seus apelos para que a contagem de votos do Colégio Eleitoral seja rejeitada.

Polícias detêm alguns dos invasores do Capitólio

Num vídeo postado na rede social Twitter o presidente cessante, Donald Trump, apelou aos manifestantes: "É hora de ir para casa. Nós precisamos de ter paz".

Mas, no mesmo vídeo, relata o New York Times, Trump repetiu a sua afirmação sem fundamento de que "a eleição foi roubada" e falou em termos simpáticos e afectuosos aos membros do grupo que invadiu o Capitólio dizendo: "Nós amamo-vos".

Um apelo que surge numa altura em que, segundo revela a Sky News, já foram mobilizados mais de 1100 membros da Guarda Nacional para a capital dos EUA e em que foi lançado um apelo para que a população civil residente em Washington DC permaneça em casa.

Segundo o Washington Post, uma pessoa foi baleada no interior do edifício. De acordo com uma testemunha, trata-se de uma mulher, que teve de ser atendida de emergência. O mesmo jornal anuciou, pouco tempo depois, que a mulher tinha acabado por morrer depois de ter sido alvejada no pescoço.

A mayor de Washington, Muriel Bowser, decretou um recolher obrigatório na cidade a partir das 18h locais (22h em Cabo Verde).

Condenação internacional

O acto de “insurreição” foi condenado internacionalmente, com apelos para que o resultado eleitoral seja respeitado. O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, falou em “cenas chocantes” em Washington, enquanto o presidente do Parlamento Europeu, David Sassoli, demonstrou a sua preocupação e disse esperar que os Estados Unidos “garantam que as regras da democracia sejam respeitadas”.

“Cenas vergonhosas no Congresso. Os Estados Unidos representam a democracia por todo o mundo e agora é vital que haja uma transição pacífica e ordeira de poder”, disse, por seu turno, o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson.