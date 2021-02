COVID-19 já matou mais de 500 mil pessoas nos EUA

Marco foi ultrapassada esta terça-feira. Já foram registadas mais de 28 milhões de infecções só nos EUA.

Os Estados Unidos da América registaram ontem a vítima mortal número 500 mil causada pela COVID-19.

O Presidente Joe Biden, para assinalar a passagem deste 'marco', ordenou que todos oos edifícis federais colocassem as banedeiras a meia haste.

O despacho foi emitido durante uma cerimónia, na qual Biden pronunciou algumas palavras em memória dos 500 mil mortos com covid-19 no país.

Este marco de meio milhão de mortes - mais do que as mortes em qualquer guerra em que os Estados Unidos participaram, com exceção da guerra civil (1861-1865) - torna o país o mais afectado pela pandemia em todo o mundo, com mais do dobro do número de mortes com a covid-19 do que a segunda nação com mais óbitos, o Brasil.