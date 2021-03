Pelo menos um morto em manifestações de apoio a opositor no Senegal

Um jovem morreu hoje no sul do Senegal durante manifestações contra a detenção da importante figura da oposição Ousmane Sonko, afirmaram autoridades locais.

"Há um morto entre os manifestantes em Bignona", em Casamansa, no sul do país, afirmou um comandante 'gendarme', sob anonimato, à agência noticiosa France-Presse.

De acordo com a mesma fonte, ainda não é conhecida a causa da morte do jovem, mas as autoridades dizem que estão a investigar.

O comandante acrescentou que quatro 'gendarmes' ficaram feridos nos confrontos, não tendo apresentado um balanço dos manifestantes feridos.

Esta é a primeira morte anunciada durante os protestos de apoio a Sonko, levado sob custódia policial na quarta-feira na sequência de incidentes a caminho do tribunal, onde iria ser ouvido por acusação de violação.

"Estávamos a caminho da secção de investigação (da polícia), quando fui notificado da sua detenção, sob a acusação de perturbação da ordem pública e de participar numa manifestação não autorizada", disse então Khouraissy Ba, um dos seus advogados, à agência de notícias francesa.

A detenção do deputado, líder do partido Pastef e terceiro nas eleições presidenciais de 2019, é o último episódio de um caso que tem agitado a política senegalesa desde o mês passado.

Sonko, de 46 anos, foi alvo, no início de Fevereiro, de uma queixa por violação e ameaças de morte, apresentada por uma empregada de um salão de beleza onde ia receber massagens. O deputado nega as acusações e fala de uma conspiração.

Na manhã de quarta-feira deveria ser ouvido por um juiz, tal como vários outros suspeitos.

Mas no seu percurso por Dacar, sob forte vigilância policial, a polícia usou gás lacrimogéneo para dispersar os grupos exaltados, que o acompanhavam, ou se formavam pelo caminho, num braço de ferro que durou várias horas.

A sua detenção levou a uma agitação em várias cidades, incluindo em Dakar e em Casamansa. Nesta última, Sonko goza de um forte apoio, sendo o seu pai originário da região onde também passou parte da sua vida.