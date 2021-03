Dois homens condenados à morte por crime de violação que indignou o Paquistão

Um tribunal no Paquistão condenou hoje à morte dois réus acusados de violação em grupo a uma mulher, à frente dos seus filhos, que tinha ficado sem gasolina na viatura em que viajava, um acto que indignou o país.

"Os réus Abid Ali y Shafgat Ali foram condenados à morte por violação, pelo juiz antiterrorista Arshad Hussain”, informou à EFE o Procurador-Geral adjunto da província de Punjab, onde aconteceu o crime.

Abdul Jabbar esclareceu que os dois sujeitos condenados à morte podem recorrer da sentença, junto de um tribunal superior.

Ambos os réus também foram condenados a pagar cerca de 2.240 dólares , cada um, por várias acusações de ameaças e roubo.

A violação ocorreu em 09 de Setembro do ano passado, durante a noite, na estrada Lahore-Sheikhupura, em Punjab, quando os agressores aproveitaram a falta de gasolina do veículo da mulher, para a roubar e a violarem, em frente aos seus filhos.

Um acto que despertou indignação no Paquistão e que cresceu depois de um oficial da polícia da capital regional de Lahore, Umer Sheikh, condenar a violação e perguntar à família da vítima, durante uma entrevista na televisão, como é que tinha permitido que ela saísse à noite.

“Ninguém na nossa sociedade deveria permitir que as nossas irmãs e filhas viajassem sozinhas tão tarde”, afirmou Umer Sheikh, de acordo com o jornal local The Express Tribune.

Centenas de pessoas, a maioria mulheres, saíram às ruas em várias cidades do Paquistão para protestar por “a violência patriarcal contra a mulher”, segundo indicavam as convocatórias.

Entre as reivindicações das organizações que convocaram o protesto estava a petição às autoridades para garantir justiça em caso de abusos, com investigações efetivas e processos judiciais rápidos, além da responsabilização do alto comando policial que culpou a mulher, baseando-se em “mitos” comuns.