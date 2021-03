Alemanha com 60 mil casos em três dias

A Alemanha contabiliza, desde o início da pandemia, 2.755.225 casos de Covid-19 e 75.780 óbitos.

Nas últimas 24 horas o Instituto Robert Koch (RKI), na Alemanha, registou este sábado mais 20.472 infecções por SARS-CoV-2 e mais 157 vítimas mortais.

A incidência a sete dias reportada pelo RKI é agora de 124,9, sendo que o pico deste indicador foi alcançado no dia 19 de Janeiro (131,5).

Depois de um decréscimo do número de infecções em Fevereiro - altura em que Portugal era severamente afectado pela terceira vaga pandémica -, a Alemanha regista agora um acentuado crescimento do número de casos, o que os especialistas justificam pelo aparecimento das novas variantes do vírus.