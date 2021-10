Casos de Covid-19 disparam entre crianças e adolescentes na Alemanha

Há mais de 636 surtos activos em escolas. País registou hoje 11.518 novas infecções por SARS-Cov-2.

A Alemanha reportou 11.518 novas infecções e 65 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, de acordo com os dados actualizados esta sexta-feira pelo Instituto Robert Koch. É uma descida nos principais indicadores da pandemia, embora o país esteja a registar níveis de incidência preocupantes entre crianças e adolescentes.

Em oito distritos, a incidência a sete dias é, actualmente, de mais de 500 na faixa etária dos 10 aos 19 anos de idade.

Um valor muito alto mas, ainda assim, é uma descida face à semana anterior, conforme revelou o Instituto Robert Koch no Twitter, onde partilhou um mapa com as regiões onde a incidência é mais elevada nessa faixa etária.

De acordo com a imprensa alemã, uma razão para o alto número de infecções entre menores pode ser o acumular de surtos nas escolas. Actualmente, são mais de 636 em toda a Alemanha. Nos últimos dias, algumas instituições de ensino tiveram mesmo de fechar portas.

Desde o início da pandemia, o país passa acumula 4.354.158 contágios e 94.526 óbitos associados à SARS-Cov-2.

A taxa de incidência a sete dias fixa-se agora nos 68,7 casos por 100 mil habitantes (no dia anterior era de 67 por 100 mil habitantes).