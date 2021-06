​Pelo menos 15 mortos em ataques violentos de grupos criminosos no México

Pelo menos 15 pessoas foram mortas no sábado em vários ataques violentos por grupos criminosos na cidade mexicana de Reynosa, que pertence ao estado de Tamaulipas e faz fronteira com o Texas, nos Estados Unidos.

O Grupo de Coordenação do Estado para a Construção da Paz em Tamaulipas assinalou 14 assassínios nos bairros de Almaguer, Lampacitos, Unidad Obrera e Bienestar por homens armados em veículos, e uma morte adicional num ataque à polícia perto da ponte fronteiriça Pharr.

Apesar de jornalistas locais noticiarem 16 mortes, este número não foi oficialmente confirmado.

Na sequência dos incidentes, as autoridades deram conta do destacamento de um número não especificado de efetivos do Exército, da Guarda Nacional, da Polícia Estatal e da Procuradoria-Geral da Tamaulipas para patrulhamento, vigilância e investigação.