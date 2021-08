Afeganistão: Centenas de soldados renderam-se aos talibãs no aeroporto de Kunduz

Centenas de elementos das forças de segurança afegãs retiraram-se da área do aeroporto da cidade de Kunduz, no nordeste do Afeganistão, e renderam-se às forças talibãs, disse à France Presse um conselheiro provincial.

“Hoje de manhã centenas de soldados, polícias e membros das ‘forças de resistência’ (milícias governamentais) que se encontravam no aeroporto renderam-se aos talibãs com todo o equipamento”, disse Amruddin Wali, conselheiro da província de Kunduz. Durante a noite, a cidade de Faizabad, no extremo da região nordeste do país, foi tomada pelas forças talibãs, disse à France Presse, Zabihullah Attiq, deputado na província de Badakhshan. Com a tomada de Faizabad, os talibãs dominam nove capitais provinciais em menos de uma semana de combates. A ofensiva talibã começou em Maio, com o início da retirada das forças dos Estados Unidos e da Aliança Atlântica, incluindo militares portugueses, e intensificou-se nos últimos dias, em todo o país. A ofensiva está a provocar uma vaga de deslocados internos e de refugiados. Na terça-feira, o Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou não se arrepender de concluir a retirada das tropas norte-americanas do Afeganistão, e que os afegãos “devem lutar por si mesmos”. “Não me arrependo da minha decisão”, afirmou Biden, num momento que os talibãs continuam a conquistar território às forças governamentais.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.