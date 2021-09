Síria acusa Israel de ataques aéreos contra arredores de Damasco

A aviação israelita lançou durante a noite um novo ataque contra a Síria ao bombardear vários objetivos localizados nos arredores de Damasco, disseram hoje fontes oficiais sírias.

A incursão dos aviões de combate de Israel registou-se durante as primeiras horas da madrugada e concentrou-se contra "vários pontos perto da capital da Síria", disse à Efe uma fonte militar de Damasco que pediu anonimato.

A mesma fonte não especificou os "pontos" atingidos pela aviação israelita.

A agência oficial Sana, de Damasco, acrescentou que as defesas antiaéreas sírias conseguiram interceptar os mísseis israelitas.

De acordo com o Observatório Sírio dos Direitos Humanos, uma organização não-governamental com sede em Londres, o ataque israelita foi dirigido contra os centros de desenvolvimento de armamento das áreas de Barzeh e Jomrayah, norte de Damasco, utilizados pelas milícias iranianas, aliadas do regime.

Este tipo de acções são frequentes mas Israel não costuma pronunciar-se sobre os ataques contra as posições do regime de Bashar al Assad.

De acordo com informações recolhidas pelo Observatório Sírio dos Direitos Humanos, o último ataque de Israel ocorreu no passado dia 19 de Agosto contra Damasco e Homs (centro do país) em que morreram quatro membros das milícias ligadas aos libaneses do Hezbollah (Partido de Deus).