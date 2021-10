​Pelo menos 16 mortos após queda de avião na Rússia

Um avião que transportava paraquedistas caiu no centro da Rússia, perto da cidade de Menzelinsk. A informação foi avançada pelo ministério de Emergências, com a estimativa de que terão morrido pelo menos 16 pessoas.

O aparelho, um L-410 com dois motores, que transportava 23 pessoas na altura do acidente, caiu por volta das 9h23, horário local (5h23 em Cabo Verde), durante um voo sobre a República do Tartaristão, disse o ministério através do Telegram, refere a agência de notícias russa RIA Novosti.

Houve sete pessoas resgatadas, mas os "restantes dezasseis estão "sem sinais de vida", acrescentou a mesma fonte. Os sobreviventes estão no hospital, um dos quais em "estado muito grave".

Segundo a agência de notícias Interfax, o avião, que terá caído pouco depois de descolar a pouco mais de um quilómetro do aeródromo, pertencia à Sociedade Voluntária de Assistência ao Exército, Aviação e Marinha da Rússia, que se autodenomina uma organização desportiva e de defesa.

Unidades de bombeiros e de resgate foram enviadas de imediato para o local do acidente na tentativa de conter as chamas. Para já as autoridades apontam uma falha técnica como a causa mais provável do acidente.