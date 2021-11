Portugal/COVID-19: Profissionais de saúde recebem terceira dose da vacina

A vacinação dos profissionais de saúde com a terceira dose, em Portugal, terá início na próxima segunda-feira, 15, anunciou hoje o secretário de Estado Adjunto e da Saúde daquele país, António Lacerda Sales.

Segundo o secretário de Estado Adjunto, as vacinas já começaram hoje, 11, a ser distribuídas pelas instituições de saúde do país.

“A partir do próximo dia 15 vão começar a ser administradas as vacinas aos profissionais de saúde”, anunciou o governante, à margem da cerimónia do 100.º aniversário da descoberta da Insulina, uma iniciativa da Sociedade Portuguesa de Diabetologia.

Os sindicatos médicos e a Ordem dos Médicos já tinham apelado ao Governo para administrar a terceira dose da vacina aos profissionais de saúde, lembrando que foram dos primeiros grupos a ser vacinados no final de Dezembro de 2020 e em Janeiro deste ano.

António Lacerda Sales refere que relativamente à toma das duas doses de vacina, o balaço gira em torno dos 300 mil vacinados.

A mesma fonte explicou que o espaço normatizado, de 14 dias, entre a toma da vacina da gripe e o reforço da covid-19 pode diminuir com a nova norma da Direcção-Geral da Saúde.

“Se a pessoa entender que passados cinco, seis dias quer ser vacinado com uma ou outra vacina pode vir a ser vacinado”, afirmou.

O secretário de Estado Adjunto e da Saúde reforçou que a preocupação neste momento é vacinar as faixas etárias mais idosas.

Segundo o relatório semanal da DGS, divulgado na quarta-feira, estão totalmente vacinadas (duas doses), contra o vírus SARS-CoV-2, 8.904.253 pessoas, mais 18.471 do que na última semana, e 9.039.364 já receberam uma dose, o que representa mais 12.609 vacinados.

A covid-19 já matou em Portugal, desde Março de 2020, 18.222 pessoas e foram contabilizados 1.100.961 casos de infecção, segundo dados da Direcção-Geral da Saúde.