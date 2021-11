Moçambique autorizado a vender diamantes no mercado internacional

A organização internacional responsável pelo controlo da venda de diamantes considera que o país criou todos os mecanismos para a comercialização legal deste recurso

“A reunião plenária do Processo de Kimberley aceitou a admissão do Estado de Qatar, República de Quirguistão e República de Moçambique como membros participantes do Mecanismo de Certificação do Processo de Kimberley”, refere um comunicado de imprensa daquela entidade internacional, citado pela Lusa.

A admissão de Moçambique no comércio mundial de diamantes foi decidida na sexta-feira pela reunião plenária daquela entidade internacional, que decorreu em Moscovo, capital da Rússia, entre os dias 8 e 12.

Os quatro países que ingressaram no clube dos produtores e exportadores de diamantes participaram na reunião plenária como observadores, tendo passado a membros de pleno direito do Processo de Kimberley, avança a nota de imprensa.

A admissão dos quatro países aconteceu depois de ter sido recomendada pelo Comité de Participação e Presidência do Processo Kimberley, com base num relatório que avaliou o cumprimento dos requisitos exigidos para a entrada no grupo dos países autorizados a entrar no mercado mundial de diamantes.

A aceitação de Moçambique no comércio internacional de diamantes vai permitir a activação de 40 licenças de prospecção e pesquisa e de 78 pedidos de licenças. Moçambique tem diamantes nas províncias de Gaza, sul, Manica e Tete, centro, e Niassa, norte.

O Processo de Kimberley foi criado pela Nações Unidas para impedir a circulação dos chamados “diamantes de sangue”, cujas receitas são usadas para o financiamento de conflitos armados.