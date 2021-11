África não tem de escolher entre EUA e China, diz Antony Blinken

O secretário de Estado norte-americano defendeu hoje que "os africanos não têm de escolher" no contexto de rivalidades crescentes entre a China e os Estados Unidos, assegurando que os EUA podem "oferecer mais em matéria de direitos democráticos".

Dias antes de a China realizar uma cimeira com África no Senegal, o chefe da diplomacia norte-americana, Antony Blinken, disse hoje na Nigéria que o Presidente dos EUA, Joe Biden, tenciona organizar igualmente uma reunião de alto nível com os líderes do continente.