​Violência provoca quatro mortes e incêndio de 200 casas RD Congo

Quatro pessoas foram mortas num episódio de violência comunitária numa área remota do noroeste da República Democrática do Congo, onde mais de 200 casas foram incendiadas, informaram hoje as autoridades locais.

"Quatro pessoas foram mortas no ataque à aldeia de Djombo. Também houve cinco feridos e 205 casas foram incendiadas, 12 das quais foram totalmente destruídas", disse Luc Munyanga, administrador do território de Basankusu (no noroeste do país).

O ataque ocorreu na quarta-feira e o exército foi chamado para reforçar a área, já que a polícia, com poucos agentes disponíveis, não teve capacidade de resposta, explicou Munyanga, acrescentando que cerca de uma dezena de pessoas foi detida por ordem do tribunal.

A aldeia de Djombo foi atacada num ato de retaliação aos protestos de membros da comunidade minoritária Mongo que aí residem, após a reabilitação de um chefe de setor da comunidade Ngombe.

"Com mais de 200 casas incendiadas, podemos dizer que a aldeia de Djombo está arrasada. A sua população está atualmente em fuga. Os professores fugiram para a floresta com as crianças, para as proteger", disse Sam Bokolombe, um funcionário das autoridades do território de Basankusu, que apelou a uma "intervenção humanitária de emergência".

Nesta região, composta por 13 aldeias, apenas uma é habitada pela comunidade Mongo, com 12 aldeias maioritariamente ocupadas por membros da comunidade Ngombe.

Apesar de disputas frequentes por terras de cultivo, esta foi a primeira vez que se registou um episódio de violência desta dimsensão.