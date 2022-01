Mais de 28 mil migrantes cruzaram o Canal da Mancha em 2021

Um total de 28.395 migrantes cruzaram o Canal da Mancha em pequenas embarcações com destino ao Reino Unido em 2021, segundo dados do Ministério do Interior do Reino Unido.

Este balanço representa um aumento de cerca de 20.000 pessoas em relação a 2020, apesar dos esforços das autoridades para lidar com a perigosa travessia do Canal. De acordo com os dados, o número de migrantes que chegaram à costa sudeste da Inglaterra aumentou consideravelmente em Novembro passado, quando foram contabilizadas 6.869 pessoas, principalmente entre os dias 10 e 16 daquele mês. Em 11 de Novembro, dia com número recorde, 1.185 migrantes cruzaram o Canal em 33 barcos. Dias depois, em 24 de Novembro, 27 pessoas morreram quando o barco em que viajavam afundou. O secretário de Estado de Imigração, Tom Pursglove, destacou os esforços do governo para reformar o sistema de imigração e lutar contra as pessoas que lucram financeiramente ajudando imigrantes a atravessar o canal. Pursglove acrescentou que a Lei de Nacionalidade e Fronteiras, que está a ser promovida pelo executivo, vai introduzir sentenças contra aqueles que facilitam a entrada ilegal no Reino Unido.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.