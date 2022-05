EUA lançam plano para financiar projectos de captura de dióxido de carbono

O governo dos Estados Unidos da América lançou na quinta feira um plano para investir 3,5 mil milhões de dólares para projectos de captura de dióxido de carbono (CO2) do ar, tecnologia recente considerada eventual solução na luta contra as alterações climáticas.

O dinheiro está destinado a financiar quatro grandes programas, que cobrem diversos projectos, com a especificidade de capturar o CO2 no ar ambiente e não apenas à saída das chaminés de fábricas e de centrais eléctricas, e depois armazená-lo, avançou o Departamento da Energia, em comunicado.

O financiamento está incluído no grande plano de infraestruturas promulgado pelo presidente Joe Biden, no final de 2021, no montante total de 1,2 biliões (milhão de milhões) de dólares.

O Departamento divulgou hoje uma nota de intenção, preparando o terreno para um apelo à apresentação de candidaturas.

No seu último relatório de referência, a ONU afirmou que o mundo deve recorrer à captura e armazenagem do CO2 do ar e dos oceanos, qualquer que seja o ritmo que se consiga de reduzir as emissões de gases com efeito de estufa.

Vistos como marginais e como um estratagema da indústria para evitar reduzir as suas emissões, as medidas de eliminação do CO2 são agora um instrumento necessário, segundo o Painel Intergovernamental para as Alterações Climáticas.

Tecnologia mais recente neste domínio, a captura directa do CO2 no ar e o seu armazenamento, atiça os interesses, mesmo que o potencial para os projectos de envergadura esteja por provar.

Os quatro projectos que o Departamento da Energia prevê financiar podem capturar, e armazenar, pelo menos um milhão de toneladas de CO2 por ano.

O governo já tinha anunciado no início de maio ter lançado uma nota de intenção para o financiamento até 2,25 mil milhões de projectos para armazenar CO2, um montante igualmente previsto no plano mencionado.

Os conglomerados norte-americanos de petróleo ExxonMobil e Chevron, instados a fazer mais por lutar contra as alterações climáticas, apostam designadamente nas tecnologias de captura e de armazenagem de CO2 para reduzir o seu impacto no ambiente.