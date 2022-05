Israel e os Emirados Árabes Unidos assinam primeiro acordo comercial

Israel e os Emirados Árabes Unidos assinaram hoje o primeiro acordo de comércio livre, depois de em 2020 terem normalizado as relações diplomáticas.

"Parabéns", escreveu em árabe o embaixador de Israel nos Emirados Árabes Unidos, Amir Hayek, na rede social Twitter que também difundiu uma fotografia que mostra os responsáveis israelitas e dos Emiratos na cerimónia da assinatura do documento, no Dubai.

As conversações com vista ao acordo de comércio livre entre as duas partes começaram em Novembro do ano passado e ficaram concluídas em Abril, após quatro sessões negociais.

No passado dia 01 de Abril, Israel considerou "histórico" o acordo alcançado que prevê a abolição das barreiras alfandegárias a "96% dos produtos trocados entre as duas partes".

A balança comercial entre Israel e os Emirados Árabes Unidos atingiu os 814,4 milhões de euros em 2021, de acordo com fontes oficiais israelitas.

Os Emirados e o Bahrein normalizaram as relações com Israel em 2020 no âmbito de uma série de acordos negociados com os Estados Unidos.

Marrocos também tomou a mesma posição em relação a Israel, enquanto o Sudão também concordou em normalizar os laços com os israelitas, embora ainda não tenha finalizado o acordo.

No quadro da normalização de relações, Israel organizou em Março um encontro diplomático que envolveu os Emirados Árabes Unidos, o Brahrein, Marrocos e os Estados Unidos, que contou com a presença de Antony Blinken, secretário de Estado norte-americano.