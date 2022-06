Vacinas contra COVID-19 adaptadas às novas variantes dveem chegar em Setembro

A Agência Europeia dos Medicamentos (EMA) anunciou hoje que as vacinas contra a covid-19 adaptadas às novas variantes do coronavírus SARS-CoV-2 poderão ser aprovadas "em setembro", continuando a recomendar o segundo reforço só para maiores de 80 anos.

A situação epidemiológica "parece estar controlada" e o número de infecções e mortes por covid-19 "têm diminuído drasticamente", disse hoje em conferência de imprensa Marco Cavaleri, responsável pela estratégia de vacinação da EMA.

"Em Setembro poderão ser aprovadas as primeiras vacinas atualizadas", adiantou, explicando tratar-se ainda de vacinas que utilizam a tecnologia de RNA mensageiro (mRNA), "facilmente adaptáveis" e não de vacinas de segunda geração, "que não estarão no mercado este ano".

A EMA mantém ainda a recomendação da segunda dose de reforço, ou quarta dose, para as pessoas com mais de 80 anos ou com outras doenças associadas.

Globalmente, estão registados mais de 530 milhões de casos de covid-19 e 6,3 milhões de mortes associadas à doença, segundo dados da Universidade Johns Hopkins, nos EUA.