Incêndio na Califórnia ameaça cerca de 500 das maiores árvores do mundo

Um incêndio crescente na Califórnia, nos Estados Unidos da América (EUA), está a ameaçar o Parque Nacional de Yosemite, onde se situam as maiores árvores do mundo.

A área que está a arder duplicou nas últimas 24 horas e, até ao momento, estima-se que tenha queimado cerca de 644 hectares.

Os bombeiros estão a tentar proteger algumas das maiores e mais antigas árvores de pau-brasil do mundo, contudo os terrenos difíceis não facilitam o acesso.

Os residentes e campistas que se encontravam perto do incêndio foram retirados antes que o fumo alterasse a qualidade do ar e ocultasse as vistas panorâmicas do parque, informa a BBC.

O departamento de gestão de incêndios de Yosemite revelou estar a "proteger ativamente" o bosque através da instalação de um sistema que permite aumentar a humidade à volta das árvores e a remoção de potenciais combustíveis.

O incêndio, que começou no dia 7 de julho, ameaça pelo menos 500 árvores gigantes no Bosque da Mariposa, incluindo o famoso Grizzly Giant que se pensa ter cerca de 3.000 anos, mas, por enquanto, nenhuma foi destruída.