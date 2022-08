Extremismo no Sahel avançou para sul e atinge países da África Ocidental

O extremismo violento que atormenta o Sahel avançou para sul e ameaça cada vez mais os países costeiros da África Ocidental, que devem aprender com os erros dos seus vizinhos e evitar uma resposta exclusivamente militar, defendem especialistas.

O que começou há uma década como uma preocupação no norte do Mali estendeu-se a outros países do Sahel, como o Níger e o Burkina Faso, e atinge agora o norte de vários países costeiros da África Ocidental.

Na Costa do Marfim, Gana, Togo e Benim, o extremismo violento "está às portas e já não é apenas uma ameaça", disse à Lusa Sampson Kwarkye, investigador do gabinete do Instituto de Estudos de Segurança (ISS) para a África Ocidental, Sahel e Bacia do Lago Chade.

A Costa do Marfim sofreu 17 ataques ligados a grupos filiados na Al-Qaida desde 2020, o Benim já foi alvo de 21 ataques este ano, dois dos quais reivindicados pelo grupo Jamanta Nusrat al-Islam wal-Muslimeen (JNIM), filiado na Al-Qaida, e o Togo perdeu oito soldados num ataque reclamado pelo mesmo grupo.

O Gana, o único dos quatro países costeiros que ainda não sofreu qualquer ataque, tem visto os seus jovens serem recrutados para grupos extremistas e as autoridades dizem ter já prevenido ataques.

"A situação tornou-se muito preocupante e está a piorar de dia para dia", alertou Kwarkye.

Ao fim de quase uma década de esforços agressivos de contraterrorismo por parte das forças nacionais, regionais e internacionais, a presença destes grupos extremistas não só se manteve como se expandiu, o que revela a insuficiência da abordagem militar para pôr fim ao problema, defendem os investigadores do ISS, instituto sediado na África do Sul, assim como os autores de um artigo recente do Policy Center for the New South, um 'think tank' sediado em Marrocos.

Segundo este artigo, a resposta dos Governos de todos estes países costeiros à ameaça do extremismo tem sido um reforço da segurança e um aumento da presença militar nas fronteiras, estratégia que "será ineficaz, tal como foi no Sahel, porque reflecte um mau enquadramento do que está a acontecer no terreno".

O texto refere que a expansão dos extremistas para sul não é equiparável a um exército que marcha fisicamente em formação e que pode ser travado com força militar.

"Em vez disso, eles espalham ideias e exploram os ressentimentos das populações para mudar as lealdades e comportamentos locais. Os grupos extremistas não tendem a dominar e governar áreas, eles tentam controlar as pessoas e incitar à violência para desestabilizar governos", escrevem os investigadores.

Para a investigadora do ISS Jeannine Ella Abatan, que coordena um projeto sobre mulheres e extremismo violento no Mali e no Níger, "a resposta militar é importante, especialmente se priorizar a protecção dos civis", mas são necessárias outras soluções, porque a resposta militar é insuficiente para lidar com as causas profundas do extremismo violento.

Kwarkye vai mais longe e acredita mesmo que as operações militares - nomeadamente a operação francesa Barkhane, que este mês deixou o Mali ao fim de nove anos, mas também operações nacionais ou do G5 Sahel -- contribuíram para a expansão do extremismo.

Estas operações "colocaram uma pressão considerável nos grupos extremistas na região, especialmente no Sahel, e forçaram-nos a procurar novas bases operacionais", explicou.

Além disso, estas operações "não foram baseadas numa compreensão correcta do contexto operacional" e acabaram por atingir indiscriminadamente tanto os extremistas como os civis inocentes, aumentando o ressentimento das comunidades contra as autoridades, alertou Kwarkye.

Abatan recorda que entre as causas profundas do extremismo estão precisamente esses ressentimentos e frustrações, que os extremistas capitalizam, especialmente quando as comunidades se sentem abandonadas pelo Estado e privadas de acesso a serviços essenciais como saúde e educação.

"Para ganhar esta batalha, os Estados costeiros têm de ter a comunidade do seu lado. (...) E a única forma de as comunidades ficarem do lado do Estado é se o virem como sendo útil para elas", o que não tem acontecido no caso das populações fronteiriças dos Estados costeiros, alertou Abatan.

O Estado tem de "mostrar a sua presença na vida das comunidades locais, especialmente nas regiões que já registaram ataques e que são vistas como de risco", acrescentou.

Como insistem os investigadores do Policy Center no seu artigo, "o movimento de pessoas através das fronteiras não é o problema principal".

"À medida que os grupos extremistas tentam catalisar o conflito na África Ocidental, os Estados devem apoiar os civis para que resistam às narrativas e pressões desses grupos. As comunidades e indivíduos sob pressão são vulneráveis, não porque estejam perto das fronteiras, mas por causa de dinâmicas internas pré-existentes", acrescentam.

Todos os investigadores enfatizam que os Estados costeiros, que estão em vias de desenhar as suas estratégias para conter e combater o terrorismo, têm de aprender com os erros dos seus vizinhos do Sahel, que contribuíram para a expansão da ameaça.

Nas palavras de Kwarkye, os governos "têm de garantir que, qualquer que seja a estratégia que escolham, tem de ser centrada na comunidade, tem de ter em conta as necessidades das pessoas, especialmente nas zonas remotas e de fronteira".

"Se isso for feito, penso que muito progresso pode ser alcançado", apontou.