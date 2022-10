Liz Truss demite-se após 45 dias à frente do governo britânico

​Truss sucedeu a Boris Johnson como primeira-ministra a 6 de Setembro. Torna-se a chefe de governo com o mandato mais curto da história do Reino Unido.

A primeira-ministra não resistiu à pressão sobre o seu Governo e às demissões de ministros, que marcaram os últimos dias, e acaba de demitir-se.

Liz Truss revelou, ao início da tarde em conferência de imprensa, que já apresentou a sua demissão ao Rei Carlos III, pondo fim a um governo que esteve em funções pouco mais de um mês.

Numa declaração à porta da residência oficial de Downing Street, em Londres, Liz Truss revelou, ao início da tarde, que já apresentou a sua demissão ao Rei Carlos III e adiantou que um sucessor será encontrado até ao fim da próxima semana.

Liz Truss é assim a primeira-ministra com o mandato mais curto de sempre na história do Reino Unido. Tinha tomado posse a 6 de Setembro deste ano.

Esta demissão acontece precisamente 24 horas após Liz Truss ter enfrentado a oposição, pela primeira vez, no parlamento britânico.

"Reconheço que, dada a situação, não posso cumprir o mandato para o qual fui eleita pelo Partido Conservador. Por conseguinte, falei com Sua Majestade o Rei para o notificar de que me demito como líder do Partido Conservador”, disse.